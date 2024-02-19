Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silaha yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Ulaş Mahallesi'nde H.Y ve M.Y. isimli şahsın üst aramasında 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde de araç içerinde bulunan Ö.C. ve Ü.K. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 83 gram esrar ele geçirildi.

Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde H.D. isimli şahsın üzerinde 2 gram bonzai ele geçirildi.

Türkgücü Mahallesi'ndeki uygulamalarda ise M.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 56 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ