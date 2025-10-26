Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Saray ilçesinde düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu madde üretimi ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önlem aldı. 5 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saray ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde üretimi ve silah bulundurma suçlarına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı çalışmada 1 adet bitki üretim kabini, 5 adet saksı içerisinde ekili kenevir bitkisi, 7 kutu suni sıvı gübre, 3 adet öğütücü, 1 adet hassas terazi, 14 gram hint keneviri, çeşitli bitki üretiminde kullanılan malzemeler, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 90 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının devamı için tüm ilçelerde gece gündüz aralıksız çalışmalara devam edildiğini bildirdi. - TEKİRDAĞ