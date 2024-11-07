Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 adet sentetik hap, bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ilçesinin Önerler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde bir aracı durdurarak Y.A. ve O.K. isimli şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda toplam 9 adet sentetik hap, bir tabanca, bir adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ