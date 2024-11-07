Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ilçesinin Önerler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde bir aracı durdurarak Y.A. ve O.K. isimli şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda toplam 9 adet sentetik hap, bir tabanca, bir adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ