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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda üç farklı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde E.E. isimli şahsın kaba üst aramasında, 4 gram skunk ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde, E.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek bulundu. Ayrıca, Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde B.A. isimli şahsın kaba üst araması sonucunda 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önemli adımlar atıldı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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