Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, O.A., M.U., Y.Ç. ve H.M. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 8 gram bonzai, 1 adet muşta, 1 adet bıçak ve 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Muratlı Müsellim Mahallesi'nde T.Y. isimli şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında, 15 gram esrar bulundu.

Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde T.S. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5,2 gram esrar ele geçirildi.

Kapaklı Mimar Sinan Mahallesi'nde ise M.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 5 gram bonzai bulundu. - TEKİRDAĞ