Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde S.Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında 8 gram bonzai ele geçirildi. Aynı bölgede M.S.Ç. isimli şahsın üst aramasında da 3 gram bonzai bulundu.

Çorlu ilçesi Türkgücü Mahallesi'nde yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda ise S.K. isimli şahsın aracında 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca S.S. isimli şahsın üst aramasında 5 gram esrar bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve yasa dışı silah bulundurmayı önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - TEKİRDAĞ