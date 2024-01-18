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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan bir evdeki aramada uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takip edilen şüpheli M.S.P. isimli şahsın evinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Motosiklet Timleri tarafından detaylı ve koordineli takip sonucu arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu evde 90 gram esrar, 1 gram kokain, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 100 Türk lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.P. isimli şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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