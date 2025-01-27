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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-24 Ocak tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarla çeşitli ilçelerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Hayrabolu ve Çerkezköy'de yapılan aramalarda toplamda bonzai, kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-24 Ocak tarihlerinde çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenledi. 20 Ocak'ta Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde İ.E.'nin üst aramasında 7 gram bonzai ele geçirildi. 22 Ocak'ta Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.K.'nin ikametinde yapılan aramada 23 gram bonzai ve 1 cep telefonu ele geçirildi. 23 Ocak'ta Hayrabolu'nun Karabürçek Mahallesi'nde A.Ç.'nin üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. 24 Ocak'ta Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde M.D.'nin aracında 1 adet av tüfeği tespit edildi. Operasyonlarla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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