Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından farklı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Aralık 2024 tarihinde il genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde A.K. ve Ş.K.'ye ait bir işletmede yapılan aramada 2 adet av tüfeği ele geçirilirken, Çerkezköy ilçesi Hallaçlı yolu mevkisinde N.B.'nin üst aramasında 17 gram esrar ve 1 adet payp bulundu.

Ayrıca, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde T.Ç.'nin üst aramasında 12 gram esrar ele geçirilirken, Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesi'nde N.K.'nin üst aramasında 5,15 gram esrar ve 21 adet sentetik hap bulundu. E.H. ve M.H.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 4 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 adet sentetik hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pala ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ