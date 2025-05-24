Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirme

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli adreslerde çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında farklı ilçelerde operasyonlar düzenledi.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde durdurulan K.V.'nin kaba üst aramasında 8 gram esrar ve bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Ü.Ç.'nin ev ve aracında yapılan aramalarda 141 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 9 gram amfetamin, 4 adet sentetik hap, 10 adet payp ve 6 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesi'nde yapılan kontrolde, U.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 6 gram kubar esrar bulundu.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde F.K, M.H. ve E.H.'ye ait iki ev ve bir iş yerinde yapılan aramada peçetelere emdirilmiş bonzai, 6 adet hap, bir adet tabanca ve şarjörü, 21 adet fişek ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde F.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 265 adet fişek, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, bir adet kama ve 5 adet bıçak bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk kareler
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

Annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı! Kan donduran detaylar

Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Dünyaca ünlü banka HSBC Türk lirası için alım tavsiyesinde bulundu

Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti
İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı

Son maçta gelen şampiyonluğu böyle kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.