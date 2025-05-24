Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirme

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında farklı ilçelerde operasyonlar düzenledi.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde durdurulan K.V.'nin kaba üst aramasında 8 gram esrar ve bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Ü.Ç.'nin ev ve aracında yapılan aramalarda 141 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 9 gram amfetamin, 4 adet sentetik hap, 10 adet payp ve 6 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesi'nde yapılan kontrolde, U.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 6 gram kubar esrar bulundu.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde F.K, M.H. ve E.H.'ye ait iki ev ve bir iş yerinde yapılan aramada peçetelere emdirilmiş bonzai, 6 adet hap, bir adet tabanca ve şarjörü, 21 adet fişek ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde F.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 265 adet fişek, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, bir adet kama ve 5 adet bıçak bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - TEKİRDAĞ