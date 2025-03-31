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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirme

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, G.G. ve S.A.'nın üst araması ile A.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda 42 gram metamfetamin, 10 adet sentetik hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde E.A.'nın üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek bulundu. Çorlu Çobançeşme Mahallesi'nde Y.G.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde C.Ç. ve İ.H.'nin üst aramasında 72 gram metamfetamin, yaklaşık 38 gram eroin ve 2 cep telefonu bulundu. Ayrıca, E.K.'nin üst aramasında 6 gram metamfetamin, ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet dijital hassas terazi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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