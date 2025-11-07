Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: Çeşitli Suçlardan 123 Kişi İşlem Görüldü

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: Çeşitli Suçlardan 123 Kişi İşlem Görüldü
Güncelleme:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Toplamda 123 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, son bir ay içerisinde il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi, çok sayıda şüpheliye işlem yaptı.

Kent genelinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde Yunus ekipleri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 185 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 577 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şahıs da yakalanırken, toplamda 123 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için Yunus polislerimiz ve tüm personelimizle 7 gün 24 saat görev başındayız" denilerek kamuoyuna bilgi verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
