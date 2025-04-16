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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 81 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 81 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da 8-15 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirildi. Toplamda 81 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 1 haftada çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi, 81 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Nisan tarihlerinde kent genelinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Çorlu, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen operasyonda şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda; 500 gramdan fazla çeşitli uyuşturucu madde, 700'ü aşkın sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabancalar, hassas teraziler, uyuşturucu satışında kullanılan materyaller ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yürütülen çalışmada ise bin 400 boş makaron, 13 bin 380 dolu makaron, 6,5 kilogram açık kıyılmış tütün ile el yapımı içki düzenekleri ele geçirildi. Çerkezköy'de bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada da 34 adet kayıt dışı cep telefonu bulundu. Bu olaylarla bağlantılı 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Ergene ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde, masa üzerinde iskambil kağıtları ve kumar parası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda 81 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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