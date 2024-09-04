Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 41 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Ağustos 2024-1 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu, kaçakçılık ve silah suçlarına yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirilirken, toplam 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 1.060 adet sentetik ecza hap, 71 gram kokain, 101 gram bonzai, 198 gram esrar, 5 adet tabanca, 1 adet yedek namlu, 2 adet tabanca şarjörü, 93 adet tabanca mühimmatı, 6 adet av tüfeği, 15 adet G-3 fişeği, 1 adet uçaksavar mermisi, 4 adet hassas terazi, 11 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet cep telefonu, 71.380 TL suçtan elde edilen gelir, 22.880 adet makaron, 89 kilo tütün ve 23 adet elektronik sigara yer alıyor.

Operasyonlar sonucunda 41 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ