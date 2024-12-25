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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonları: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonları: 7 Gözaltı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 23-24 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliğindeki objeleri ele geçirdi. Toplamda 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu, kaçak silahlar ve tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ve 24 Aralık 2024 tarihlerinde çeşitli ilçelerde düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve tarihi eser nitelikli objelerin ele geçirilmesini sağladı.

Gelibolu Evreşe beldesinde H.S. ve H.S. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde M.T. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet fişek bulundu.

Süleymapaşa Topağaç Mahallesi'nde E.K.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 11 adet sentetik hap, 1 adet muşta, 1 adet payp ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Hayrabolu Karabürçek Mahallesi'nde C.B. ve İ.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet tarihi sikke ve 3 adet tabanca bulundu.

Yasal işlemler başlatıldı

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak toplamda 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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