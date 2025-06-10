Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu
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Tekirdağ'da düzenlenen jandarma operasyonlarında uyuşturucu madde, kaçak alkol, tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Toplamda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, tütün, sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorlu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda toplam 8 şüpheli hakkında işlem yaptı. Denetimlerde 5 gram bonzai, 40 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin boş ve 300 dolu makaron, 215 kaçak alkol, 165 paket bandrollü sigara, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, şarjör, mermi ve kasatura ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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