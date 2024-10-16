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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir evde uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 2 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve kaçak yapılmış içki bulunurken, şüpheli serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ekim günü Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi. Ö.İ. isimli şahsın evine yapılan baskında çeşitli yasa dışı maddeler bulundu.

Aramada; 2 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 450 litre el yapımı şarap, 250 litre el yapımı rakı dolu 134 şişe ve 1 adet el yapımı rakı damıtma sistemi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa

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