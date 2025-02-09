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Tekirdağ'da Uyuşturucu Üretim Tesisi Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Üretim Tesisi Operasyonu
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Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu üretim tesisine dönüştürülmüş bir evde yaptığı operasyonda 15 kök kenevir, 500 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu üretim ekipmanları ele geçirdi. Şüpheli T.A. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da evini uyuşturucu üretim tesisine çeviren şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan takibe aldığı T.A.'nın Çorlu ilçesindeki evine Çorlu Yenice Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), sivil unsurlar ve uyuşturucu arama köpeğinin katılımıyla operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 15 kök kenevir, 9 kök hasat edilmiş kenevir, 500 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca evde uyuşturucu üretimi için kullanılan 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet fan, 1 adet vantilatör, 2 metre havalandırma borusu, 1 adet havalandırma motoru, 1 adet termometre, 2 adet 1x1 metre ebatında LED aydınlatma sistemi, 3 litre sıvı bitki besleyici, 5 litre pH düşürücü, 1 adet zamanlayıcı ve 1 adet cep telefonu bulundu. Jandarmanın uyuşturucu arama köpeği ile evde yaptığı detaylı inceleme sonucunda gizlenmiş bazı maddeler de tespit edilerek el konuldu. Şüpheli T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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