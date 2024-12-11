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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Kapaklı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yasaklı madde ticareti yapan H.Ç. tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yasaklı madde ticareti yapan 1 şahıs tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, H.Ç isimli şahsın aracında ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucunda 3 adet fişek, 0,94 gram taş kokain, 1 adet şeffaf kilitli poşete sarılı 1,50 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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