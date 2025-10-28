Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Motosikletli Tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da polis otosuna çarparak durdurulan motosikletli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Olayda metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan kovalamacada polis otosuna çarparak duran motosikletli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı fark etti. Polisi gören kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli, Bağlariçi 3. Sokak'ta ekip aracına çarptı. Yunus ekiplerince yakalanan E.T.'nin (23) yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirildiği değerlendirilen metamfetamin ve bonzai maddesi ile nakit para ele geçirildi.

E.T.'ye daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan E.T., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
