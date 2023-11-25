Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda, 42 uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 11 gram eroin ve 18 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 42 uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 11 gram eroin ve 18 gram esrar ele geçirildi.

Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.