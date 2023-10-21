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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 124 gram eroin, 55 gram esrar, 25 sentetik ecza, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 640 lira ele geçirildi. Adreslerde İ.K, E.Y, M.A, K.A, Ö.Ş, N.R. ve A.Ü. gözaltına alındı.