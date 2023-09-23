Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 460 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 135 lira ele geçirildi. Adreslerde yakalanan S.G, S.Ç, F.M, O.F, S.G, E.K. ve T.İ. gözaltına alındı.