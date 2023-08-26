Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi. Operasyonlarda, R.S, A.S, H.Y, M.S, Z.T, O.D. ve S.Ü. gözaltına alındı.