Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi. Operasyonlarda, R.S, A.S, H.Y, M.S, Z.T, O.D. ve S.Ü. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda, R.S, A.S, H.Y, M.S, Z.T, O.D. ve S.Ü. gözaltına alındı.