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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli B.D, A.G, E.D, B.A, R.A. ve R.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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