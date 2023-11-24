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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda, 364 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 16 gram eroin, 10 gram bonzai, 15 kök kenevir, hassas terazi ve kenevir öğütme aleti ele geçirildi. Adreslerdeki T.D, U.T, İ.T, U.K, N.E. ve C.B. şüpheli gözaltına alındı.