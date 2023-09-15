Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Malkara, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 670 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 20 gram bonzai, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adreslerde yakalanan B.D, O.A, M.M, F.K, ve E.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa