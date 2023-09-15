Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.