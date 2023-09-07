Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı, yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kapaklı, Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 56 uyuşturucu hap, 12 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda F.Ş, M.G, N.A, S.A ve A.Y. gözaltına alındı.