Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 10 gram bonzai, 27 kök kenevir, 56 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda M.H, D.B, A.G, M.B. ve F.Ö. gözaltına alındı.