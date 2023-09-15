Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ'ın üç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Malkara, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyondaki aramalarda 670 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 20 gram bonzai, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 terazi ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.
Operasyon sürerken adreslerde bulunan O.A., M.M., F.K., B.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa