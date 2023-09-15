Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.