Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında B.D, C.Y, D.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - 3. Sayfa