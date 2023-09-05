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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında B.D, C.Y, D.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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