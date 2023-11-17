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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda, 109 gram kokain, 30 gram esrar, 6 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 109 gram kokain, 30 gram esrar, 6 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi.

Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Hayrabolu Tekirdağ Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

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