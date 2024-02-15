Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title