Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ