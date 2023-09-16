Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki bir ev ve otomobilde arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram esrar, 210 gram skunk ve 10 gram kokain ele geçirildi, O.T. ve İ.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.