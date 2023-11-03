Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 940 gram sentetik kannabinoid, 89 gram eroin, 40 gram esrar, 81 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.

Aramalarda 940 gram sentetik kannabinoid, 89 gram eroin, 40 gram esrar, 81 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerde U.D, Ö.A, M.D, E.D, B.T, M.T, E.T, S.K, T.P, A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.