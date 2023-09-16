Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 820 gram metamfetamin, 500 gram esrar, av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.