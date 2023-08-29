Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlar sonucunda 105 kök Hint keneviri, 12 gram metamfetamin, 12 gram bonzai ve kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 105 kök Hint keneviri, 12 gram metamfetamin, 12 gram bonzai ve kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında S.K, M.Y, A.C, M.Ö, S.K, O.I, T.K, Z.H. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.