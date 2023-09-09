Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. gözaltına alındı.