Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti: 2 Tutuklama

Uyuşturucu ticareti kamerada: 2 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla bağlantılı 2 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince durdurulan V.S. isimli şahsın üzerinde 3.9 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, V.S.'ye uyuşturucu maddeyi plakasız motosikletli bir şahsın sattığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, maddeyi sattığı belirlenen F.Y. isimli şüpheli yakalanırken, onu yönlendirdiği değerlendirilen O.G. ise çalıntı motosikletle birlikte gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve F.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.