Tekirdağ'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki S.G. ile 18 yaşındaki E.Ü.Ö. simli şahıs arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G. aldığı pompalı tüfekle E.Ü.Ö.'yü vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri arkadaşını pompalı tüfekle vuran S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ