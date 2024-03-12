Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdü. Zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki S.G. ile 18 yaşındaki E.Ü.Ö. simli şahıs arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G. aldığı pompalı tüfekle E.Ü.Ö.'yü vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri arkadaşını pompalı tüfekle vuran S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Mustafakemalpaşa adayı Burak Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Mudanya adayı Enes Bayraktar kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mudanya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kestel adayı Ahmet Demirağ kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Kestel belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Keles adayı Ramazan Ay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Keles belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacabey adayı Muammer Altun kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karacabey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnegöl adayı Hasan Eroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir İnegöl belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Harmancık adayı Ramazan Yakın kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Harmancık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gürsu adayı Seçmen Ergene kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gürsu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gemlik adayı Ahmet Vakkas Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gemlik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükorhan adayı İsmail Şaşkın kimdir? 2024 Saadet Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Susurluk adayı Murat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sındırgı adayı İbrahim Esen kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Sındırgı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Savaştepe adayı Mustafa Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Manyas adayı Mustafa Erbakan Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Manyas belediye başkan adayı kim oldu? Behçet Saatçi kimdir? İYİ Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatçi kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title