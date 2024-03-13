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Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Kaçak Purolar Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde L.K. isimli şahsa yapılan kaba üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde B.T. ve E.K. isimli şahısların evinde yapılan aramada; 105 gram bonzai, 67 gram metamfetamin, 250 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Saray ilçesi Atatürk Mahallesi'nde A.F.Ö. isimli şahsa ait olan işletmede yapılan kontrolde 152 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Şahsa işlem yapıldı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde M.C.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 22 gram kağıda sarılı halde bonzai ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkisinde A.A. isimli şahsın üst aramasında 10 gram eroin ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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