Tekirdağ'da Uyuşturucu Sevkiyatı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatı yapan gemilere baskın tatbikatına ait yeni görüntüler nefes kesti.

Tekirdağ Özel Harekat Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün iş birliğiyle planlanan tatbikatta, iki gemiye uyuşturucu taşındığı yönündeki ihbar üzerine oluşturulan senaryo adeta gerçeği aratmadı.

Tatbikat kapsamında Özel Harekat SAOB timi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan NARKOTİM, Kurbağa Adamlar, polis helikopteri ve AFAD'a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) birimi eş zamanlı olarak görev aldı.

Senaryoya göre karadan, denizden ve havadan yapılan eş zamanlı operasyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki gemiye baskın düzenlendi. Müdahale sırasında iki şüpheli etkisiz hale getirildi, gemiler güvenlik altına alındı.

Yayınlanan yeni görüntülerde, komandoların gemilere baskını, kurbağa adamların su altı operasyonu, helikopter destekli müdahale anları ve KBRN biriminin riskli müdahalesi saniye saniye görüntülendi.

Tatbikat, güvenlik birimlerinin koordinasyon gücünü ve muhtemel bir denizden uyuşturucu sevkiyatına karşı hazırlık seviyesini gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ