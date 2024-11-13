Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Serasına Baskın: 60 Kök Skunk Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Serasına Baskın: 60 Kök Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma, uyuşturucu serasına dönüştürülmüş bir evde gerçekleştirdiği baskında, 60 kök skunk bitkisi ve kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirerek bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan uyuşturucu serasına dönüştürülmüş evde, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren şüpheliye jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Sera gibi düzenlenmiş evde, uyuşturucu üretiminde kullanılan kapsamlı bir sistemle karşılaşan ekipler, olay yerinde 60 kök skunk bitkisi ve kilogramlarca uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri titiz operasyon sonucunda, uyuşturucu serası gibi donatılmış bir eve ulaştı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen B.E.E.'nin ikamet ettiği evin bir odasında; klima, fanlar, özel aydınlatmalar ve gübreleme sistemi ile uyuşturucu yetiştirme ortamı kurulduğu belirlendi. Aramada; 9 kilo 374 gram skunk, 2 gram skunk tohumu, 60 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan onlarca ekipman ele geçirildi. Evin içerisindeki bu düzenek, adeta profesyonel bir serayı andırıyordu.

Teknik ekipmanların detaylı incelenmesi sonucu, evde yer alan sistemin düzenli bir hava akışı ve iklimlendirme sağlamak için kurulduğu ve üretimin devam ettirilmesi için her ayrıntının düşünüldüğü tespit edildi. Şüpheli B.E.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

YKS tarihleri belli oldu

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.