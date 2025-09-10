Tekirdağ'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmada S.M. ve K.S. isimli şahısların üzerlerinde ve 3 farklı ikamette arama yapıldı. Aramalarda; 16 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 8 bin 850 lira nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ