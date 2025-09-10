Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan S.M. ve K.S. isimli iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmada S.M. ve K.S. isimli şahısların üzerlerinde ve 3 farklı ikamette arama yapıldı. Aramalarda; 16 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 8 bin 850 lira nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
