Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanan şahısların deşifre/tespit edilmesine yönelik olarak yapılan saha çalışmalarında, Ayaspaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde E.G. isimli şüphelinin S.K. isimli şahsın eline kağıt para verdiği gördü. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında S.K. isimli şahsın üzerinden 45 adet sentetik ecza hapı ve bin 720 Lira para bulundu.

Olayın ardından S.K. isimli şahıs gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü. Şüpheli burada yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ