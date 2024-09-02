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Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde sentetik ecza hapları ve para bulundu.

Tekirdağ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanan şahısların deşifre/tespit edilmesine yönelik olarak yapılan saha çalışmalarında, Ayaspaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde E.G. isimli şüphelinin S.K. isimli şahsın eline kağıt para verdiği gördü. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında S.K. isimli şahsın üzerinden 45 adet sentetik ecza hapı ve bin 720 Lira para bulundu.

Olayın ardından S.K. isimli şahıs gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü. Şüpheli burada yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Saray Hukuk Suç

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