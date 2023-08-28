Tekirdağ'da Uyuşturucu, Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi. Çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında F.E. ve E.Ç. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramalarında şeffaf poşet ve peçeteye sarılı 10 gram bonzai ve kağıda sarılı 2 gram bonzai ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde F.Y. isimli şahsın ikametinde kenevir bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan aramada 14 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi, 6 gram esrar, 105 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Çerkezköy'de icra edilen "Kod Duman" uygulaması esnasında Y.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi yol kontrol noktasında M.K. isimli şahsa ait 1'er litrelik 4 adet yabancı bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrolünde bir araçta T.Y., H.D., U.D. isimli şahısların yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da ikamet eden H.H.E. isimli şahsın kullanmakta olduğu bir araç ile Çorlu ilçesine gelerek silah satacağının tespiti üzerine söz konusu araç durduruldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca araçta yapılan aramada 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet el telsizi (çalışır vaziyette) ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ