Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Sentetik Haplar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda sentetik haplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde bulunan 4 ayrı ikamette yapılan aramalarda, 308 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan H.Ç, E.K ve T.Ö isimli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapma suçundan işlem yapıldı.

H.Ç isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ