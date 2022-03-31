Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlara ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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