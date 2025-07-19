Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı. Çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Emniyet, operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Tekirdağ genelinde sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Çorlu Cemaliye, Çerkezköy Kızılpınar ve İstasyon, Kapaklı Atatürk ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı ve Bahçelievler mahallelerinde, sokak satıcıları ve torbacılara yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. NARVAS uygulaması üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda 174,6 gram esrar, 34,99 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17,45 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 4 gram skank, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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