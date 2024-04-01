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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin bir adresteki aramasında karton bardakta ekili kenevirlerde dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Velimeşe Mahallesinde B. B. isimli şahsın üst aramasında 11 gram eroin ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç ve Yıldızkent Mahallesinde, Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi'nde Ü.H., H.T. ve E.B. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, 56 adet hap, 2 fişek halinde 3 gr bonzai, 14 adet 9 mm fişek 1 adet pala ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesinde, E.D isimli şahsın üst aramasında 1 gram metamfetamin, 20 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kapaklı Karaağaç Mahallesinde M.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 gram bonzai ele geçirildi.

Ergene Sağlık Mahallesinde H.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 93 gram bonzai, 28 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çorlu Önerler Mahallesinde O.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 7 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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